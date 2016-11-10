П.Порошенко підписав закони для посилення соцзахисту родин бійців АТО

Так, П.Порошенко підписав Закон України №1678-VIII “Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб“ щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу", прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 2016 року.

Законом встановлено, що чинне право на пенсію в разі втрати годувальника його дружині або чоловіку незалежно від того, працюють (проходять військову службу) вона (він) може бути надане у випадку, якщо вона або він зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку.

Президент також підписав Закон України № 1673-VIII “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей.

Відповідно до цього Закону на осіб, які стали інвалідами у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення будуть поширюватися умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей.

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування.