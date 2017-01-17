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П.Порошенко: 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы

П.Порошенко: 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы

Киев • УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы Украине. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными послами, передает УНН.

"Очевидно, что 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы. Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее", - сказал Петр Порошенко.

По словам Президента Украины, ценности, которые лежат в основе Евросоюза и институциональные возможности намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев.

"В Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой Объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса ", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованными в Украине рассказал об основных ориентирах Украины в 2017 году.

 

 

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