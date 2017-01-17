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П.Порошенко: 2017 рік має стати роком відповідей на системні виклики

П.Порошенко: 2017 рік має стати роком відповідей на системні виклики

Київ • УНН

 • 9710 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. 2017 рік повинен стати роком відповідей на системні виклики Україні. Про це Президент України Петро Порошенко заявив на щорічній зустрічі з іноземними послами, передає УНН.

“Очевидно, що 2017 рік має стати роком відповідей на системні виклики. Ми всі несемо відповідальність за те, яким буде світ, Європа і наше майбутнє”, — сказав Петро Порошенко.

За словами Президента України, цінності, які лежать в основі Євросоюзу та інституційні спроможності набагато переважають ті фобії, якими дехто намагається залякати європейців.

“В Україні в Європейський проект і цінності вірять подеколи більше, ніж навіть в самій Об’єднаній Європі. І як би цього комусь не хотілося, ми за жодних умов не маємо наміру відмовлятися від євроінтеграційного курсу”, — наголосив Глава держави.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованими в Україні розповів про основні орієнтири України в 2017 році.

 

 

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