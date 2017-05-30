П.Порошенко призвали обязать "Метрополитен" выдавать чеки к жетонам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали обязать киевский метрополитен выдавать чеки при покупке жетонов. Соответствующая электронная петиция размещена на сайте Главы государства, передает УНН.
"Обязать киевский метрополитен выдавать чеки при покупке жетонов, это выведет из тени и сделает прозрачным доход метрополитена", - говорится в тексте петиции № 22/037212-эп.
Автором петиции выступил Артем Стусь.
Петиция была зарегистрирована 29 мая 2017 и набрала 9 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дней.
Напомним, Президенту Украины Петру Порошенко предложили создать День водки, сала и вареников и сделать его официальным выходным.