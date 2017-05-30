П.Порошенко призвали обязать "Метрополитен" выдавать чеки к жетонам

"Обязать киевский метрополитен выдавать чеки при покупке жетонов, это выведет из тени и сделает прозрачным доход метрополитена", - говорится в тексте петиции № 22/037212-эп.

Автором петиции выступил Артем Стусь.

Петиция была зарегистрирована 29 мая 2017 и набрала 9 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дней.

Напомним, Президенту Украины Петру Порошенко предложили создать День водки, сала и вареников и сделать его официальным выходным.