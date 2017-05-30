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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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П.Порошенка закликали зобов’язати “Метрополітен” видавати чеки до жетонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали зобов’язати київський метрополітен видавати чеки при покупці жетонів. Відповідна електронна петиція розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.

П.Порошенка закликали зобов’язати “Метрополітен” видавати чеки до жетонів

“Зобов’язати київський метрополітен видавати чеки при покупці жетонів, це виведе з тіні і зробить прозорим дохід метрополітену”, — йдеться у тексті петиції № 22/037212-еп.

Автором петиції виступив Артем Стусь.

Петиція була зареєстрована 29 травня 2017 року і набрала 9 голосів із 25 тис. необхідних. Збір підписів триватиме ще 92 дні.

Нагадаємо, Президенту України Петру Порошенку запропонували створити День горілки, сала і вареників і зробити його офіційним вихідним.

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