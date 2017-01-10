П.Порошенко могут допросить по делу относительно заявлений А.Онищенко - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Президента Украины Петра Порошенко могут допросить в рамках уголовного производства по заявлениям народного депутата Украины Александра Онищенко, который заявил о политической коррупции. Об этом сказал в интервью "5 каналу" директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.
"Этого исключать нельзя (что будет допрошен Президент Петр Порошенко в рамках расследования производства по жалобам А.Онищенко - ред.). Но хотел бы обратить внимание как менялась риторика господина Онищенко. Если в начале расследования он заявлял, что это его честный бизнес, а НАБУ отбирает у него бизнес и там никаких доказательств нет. То сейчас он фактически признает, что были какие-то определенные схемы, но "мое дело просто политизировано, потому что я такой герой", - сказал он.
По словам А.Сытника, они воспринимают заявления А.Онищенко исключительно как намерение политизировать свое уголовное производство, чтобы отвлечь внимание общества от того, что государству нанесен ущерб на 3 млрд грн.
"И это, мне кажется, его основной мотив", - добавил директор НАБУ.
Напомним, депутат-беглец Александр Онищенко обвинил президента Петра Порошенко в коррупции, подкупе парламентариев и использовании правоохранительных органов для давления на бизнесменов и политиков.
Как сообщал УНН, 15 декабря 2016 года НАБУ направило стороне защиты нардепа беглого А.Онищенко запрос на проведение допроса подозреваемого в режиме видеоконференции.
Впоследствии НАБУ открыло производство по заявлениям А.Онищенко.
22 декабря 2016 года САП и НАБУ допросили нардепа по видеоконференцсвязи. При этом в САП не исключили, что могут быть повторные допросы А.Онищенко .