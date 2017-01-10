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П.Порошенка можуть допитати у справі щодо заяв О.Онищенка – А.Ситник

П.Порошенка можуть допитати у справі щодо заяв О.Онищенка – А.Ситник

Київ • УНН

 • 7497 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Президента України Петра Порошенка можуть допитати у межах кримінального провадження за заявами народного депутата України Олександра Онищенка, який заявив про політичну корупцію. Про це сказав в інтерв’ю “5 каналу” директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, передає УНН.

“Цього виключати не можна (що буде допитаний Президент Петро Порошенко у межах розслідування провадження щодо заяв О.Онищенка — ред.). Але хотів би звернути увагу як змінювалася риторика пана Онищенка. Якщо на початку розслідування він заявляв, що це його чесний бізнес, а НАБУ відбирає в нього бізнес і там ніяких доказів немає. То зараз він фактично визнає те, що були якісь певні схеми, але “моя справа просто заполітизована, тому що я такий герой”, — сказав він.

За словами А.Ситника, вони сприймають заяви О.Онищенка винятково як намір політизувати своє кримінальне провадження, щоб відволікти увагу суспільства від того, що державі завдано збитків на 3 млрд грн.

“І це, мені здається, його основний мотив”, — додав директор НАБУ.

Нагадаємо, депутат-втікач Олександр Онищенко звинуватив президента Петра Порошенка у корупції, підкупі парламентарів та використанні правоохоронних органів для тиску на бізнесменів та політиків.

Як повідомляв УНН, 15 грудня 2016 року НАБУ направило стороні захисту нардепа-втікача О.Онищенка запит на проведення допиту підозрюваного у режимі відеоконференції.

Згодом НАБУ відкрило провадження за заявами О.Онищенка.

22 грудня 2016 року САП та НАБУ допитали нардепа по відеоконференцзв’язку. При цьому у САП не виключили, що можуть бути повторні допити О.Онищенка.

Українські Національні Новини

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