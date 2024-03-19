Отсутствуют Крым и часть Одесской области: посольство Украины призвало британского автора детских книг Тайлера корректно обозначить карту в его книге

Посольство Украины в Великобритании призвало британского автора детских книг Саймона Тайлера корректно обозначить карту Украины в его книге, где отсутствовали Крым и часть Одесской области. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook, пишет УНН.

Посольство Украины в Великобритании обратилось к британскому автору детских книг Саймону Тайлеру с вопросом корректного обозначения карты Украины в его книге, в которой до недавнего времени Крым и часть Одесской области отсутствовали на иллюстрации, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на днях, украинские дипломаты получили проект исправленной карты Украины для включения ее в переиздание книги "Emergency vehicles". Само переиздание с корректным обозначением карты ожидается в ближайшее время.

Великобритания рассматривает возможность ограничения въезда китайских чиновников из-за шпионажа