Отбор на Евро-2024: история противостояний Украины и Боснии, выступления Украины на Евро, фаворит букмекеров

Сегодня сборная Украины сыграет свой первый матч плей-офф для получения путевки на Чемпионат Европы-2024 со сборной Боснии и Герцеговины. УНН решил рассказать об истории противостояний сборных, как Украина играла в отборах на Евро и кто фаворит букмекеров.

Детали

Сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет свой первый матч плей-офф для получения путевки на Чемпионат Европы по футболу, который летом этого года состоится в Германии. Соперником наших футболистов будет сборная Боснии и Герцеговины. Матч состоится боснийском городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Украина объявила заявку на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины

Квалификационный раунд

Отбор на Евро-2024 стартовал в марте прошлого года. В группе с Украиной были еще команды: Англия, Италия, Северная Македония и Мальта. Первый тур, в котором Украина играла с Англией, закончился для наших ребят поражением 2:0. Следующий матч против сборной Северной Македонии, Украина победила со счетом 3:2.

Далее была победа над Мальтой - 1:0 и ничья с Англией - 1:1. Уже после Англии Украина играет со сборной Италии, в котором уступает 2:1. В предпоследнем туре Украина убедительно побеждает сборную Мальты со счетом 3:1. В последнем туре сборная Украины играет со сборной Италии.

Италия и Украина подходили к этому матчу с одинаковым количеством очков, но за счет очных встреч, Италия была на ступеньку выше, чем Украина. Чтобы получить прямую путевку на выход на Евро, Украине была необходима лишь победа. Однако, матч получился не очень богатым на голевые моменты и завершился с сухими нулями на табло, что установило окончательный результат в таблице - Англия заняла первое место, Италия второе, а Украина третье. Отметим, что в конце матча, уже в добавленное арбитром время, итальянский защитник Брайан Кристанте бьет в ногу в штрафной площадке Михаила Мудрика, что по мнению многих футбольных критиков могло означать пенальти. Но арбитр матча был другого мнения и даже не посмотрел повтор на системе VAR.

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма тогда так прокомментировал падение Мудрика в штрафной.

"Падение Мудрика в нашей штрафной? В моменте на поле я не очень хорошо понимал ситуацию. Затем, просмотрев видео, на мой взгляд пенальти можно было бы ставить. Хорошо, что так все закончилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о том, чтобы отпраздновать и насладиться этой выстраданной ничьей с великой командой", - сказал Доннарумма.

Что интересно, в октябре перед решающим матчем отбора Украина - Италия президент УЕФА Александер Чеферин открыто поддержал скуадру адзурру. Он назвал катастрофой возможную неудачу итальянцев.

"Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. Иначе это была бы катастрофа. Италия слишком важна", - сказал Чеферин.

Также неоднозначным заявлением отметился Чеферин перед жеребьевкой плей-офф.

"Я рад, что три сборные из региона близки к выходу на чемпионат Европы: Сербия, Хорватия и Словения. Я хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также прошли квалификацию, но у них нет шансов", - сказал Чеферин.

В этом розыгрыше несколько изменился формат проведения раунда плей-офф. В плей-офф сыграют те лучшие сборные, которые не смогли пробиться на чемпионат Европы напрямую. Кто именно имеет право сыграть в плей-офф определяет рейтинг сборных в прошлом розыгрыше Лиги наций.

Двенадцать участников плей-офф были отобраны на основе их результатов в Лиге наций УЕФА сезона 2022-2023. Команды были разделены на три пути, каждый из которых содержал четыре команды, причем каждый путь плей-офф включал два полуфинальных матча с одним матчем и один финал. Три победителя плей-офф присоединятся к хозяевам Германии и двадцати другим командам, которые уже прошли квалификацию на Евро-2024.

Если один или несколько победителей групп Лиги наций прошли на Евро через групповой отбор, то в плей-офф их сменяют следующие сборные по рейтингу той же группы.

Например, Шотландия квалифицировалась на Евро-2024, что дало путевку в плей-офф Финляндии, которая идет следующей по рейтингу в Дивизионе В.

В отборе на Евро-2024 Украина заняла третье место в группе и не попала напрямую в финальную часть чемпионата Европы в Германии. Однако сохраняет шансы квалифицироваться на турнир через плей-офф, где "сине-желтым" необходимо пройти двух соперников на Пути "В".

Если Украина победит Боснию и Герцеговину, то в решающем матче за путевку на Евро 26 марта встретится с победителем пары Израиль-Исландия. В случае прохода в групповой этап, Украина сыграет на Евро в одной группе с Румынией, Бельгией и Словакией.

История противостояний

Команды дважды в истории играли друг с другом. Произошло это в 2021 году в отборе на Чемпионат мира-2022. Первый матч во Львове Украина сыграла вничью с боснийцами, а уже через месяц Украина праздновала победу 2:0.

Кто фаворит букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдают предпочтение нашим футболистам. Ставки на победу сборной Украины в основное время принимаются с коэффициентом - 2,03, на победу Боснии и Герцеговины - 3,85, на ничью - 3,65.

На то, что Украина по итогам игры пройдет в следующий раунд плей-офф ставки принимаются с коэффициентом - 1,51, успех боснийцев оценивается в 2,69.

Украина на Евро

Сборная Украины играла трижды на Евро. Впервые Украина играла в финальном этапе Чемпионата Европы в 2012 году. Тогда Украина автоматически квалифицировалась в групповой этап, как страна-хозяин вместе со сборной Польши.

Второй раз Украина сыграла на Евро в 2016 году, где не выиграв ни одного матча в группе с Германией, Польшей и Северной Ирландией вылетела, заняв последнее место.

Лучшим результатом выступления нашей сборной на Евро-2020, которое из-за пандемии COVID-19 в Европе было отсрочено на год. Тогда сборная Украины играла в группе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии, где заняла третье место, что позволило ей пройти в ⅛ финала.

В ⅛ благодаря победе над Швецией (2:1) Украина вышла в ¼, где, к сожалению, уступила будущему финалисту - сборной Англии (4:0).