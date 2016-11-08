Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Хмельницкой области

"В связи с этим, в Новоушицкой райгосадминистрации состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций при райгосадминистрации по предотвращению распространения АЧС на территории района", - сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОГА.

Напомним, вспышки АЧС фиксировали в Летичевском районе 19 октября этого года , а весной - в Дунаевецком районе Хмельницкой области.

Как сообщал УНН, производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС.