Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Как сообщили в управлении Госпродпотребслужбы Украины в Хмельницкой области, сегодня, 8 ноября 2016 года, в одном из домохозяйств, находится в 1 км от г. Новая Ушица, зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней, передает УНН.
"В связи с этим, в Новоушицкой райгосадминистрации состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций при райгосадминистрации по предотвращению распространения АЧС на территории района", - сообщили в пресс-службе Хмельницкой ОГА.
Напомним, вспышки АЧС фиксировали в Летичевском районе 19 октября этого года , а весной - в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
Как сообщал УНН, производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС.