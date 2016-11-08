Осередок африканської чуми свиней виявили на Хмельниччині

“У зв’язку з цим, у Новоушицькій райдержадміністрації відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії та комісії з питань надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації щодо запобіганнюрозповсюдження АЧС на теріторії району,” — повідомили у прес-службі Хмельницької ОДА.

Нагадаємо, спалахи АЧС фіксували у Летичівському районі 19 жовтня цього року, а навесні — у Дунаєвецькому районі Хмельницької області.

Як повідомляв УНН, виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.