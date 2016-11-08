Осередок африканської чуми свиней виявили на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Як повідомили в управлінні Держпродспоживслужби України у Хмельницькій області, сьогодні, 8 листопада 2016 року, в одному з домогосподарств, що знаходиться за 1 км від смт Нова Ушиця, зареєстровано спалах африканської чуми свиней, передає УНН.
“У зв’язку з цим, у Новоушицькій райдержадміністрації відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії та комісії з питань надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації щодо запобіганнюрозповсюдження АЧС на теріторії району,” — повідомили у прес-службі Хмельницької ОДА.
Нагадаємо, спалахи АЧС фіксували у Летичівському районі 19 жовтня цього року, а навесні — у Дунаєвецькому районі Хмельницької області.
Як повідомляв УНН, виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.