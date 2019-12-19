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Оригинальный текст Олимпийского манифеста Кубертена продали за более чем 8 млн долларов

Оригинальный текст Олимпийского манифеста Кубертена продали за более чем 8 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 9452 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена был продан на торгах аукционным домом “Сотбис” (Sotheby’s). Об этом сообщает пресс служба доме, пишет УНН.

Торги прошли 18 декабря и длились между тремя сторонами более 12 минут. Стартовая цена лота была установлена на отметке в 500 тысяч долларов, эксперты оценивали, что итоговая сумма составит до 1 млн долларов, но манифест был продан за 8,8 млн долларов.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, где он утверждает, что “борьба между народами должна быть только в спорте”.

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также предложено лозунг “Быстрее, выше, сильнее”. В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства и верности духу во время Олимпийских игр.

#AuctionUpdate Achieving $ 8.8 million, the original Olympic Games manifesto set a new world auction record for sports memorabilia tonight in our #NYC salesroom. #SothebysBooks pic.twitter.com/1h9hsitPBm

— Sotheby’s (@Sothebys) December 18, 2019

Добавим, что в воскресенье, 15 декабря, в Токио открыли пятиэтажный национальный стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020.

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