Оригинальный текст Олимпийского манифеста Кубертена продали за более чем 8 млн долларов

Торги прошли 18 декабря и длились между тремя сторонами более 12 минут. Стартовая цена лота была установлена на отметке в 500 тысяч долларов, эксперты оценивали, что итоговая сумма составит до 1 млн долларов, но манифест был продан за 8,8 млн долларов.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, где он утверждает, что “борьба между народами должна быть только в спорте”.

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также предложено лозунг “Быстрее, выше, сильнее”. В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства и верности духу во время Олимпийских игр.

#AuctionUpdate Achieving $ 8.8 million, the original Olympic Games manifesto set a new world auction record for sports memorabilia tonight in our #NYC salesroom. #SothebysBooks pic.twitter.com/1h9hsitPBm

— Sotheby’s (@Sothebys) December 18, 2019

Добавим, что в воскресенье, 15 декабря, в Токио открыли пятиэтажный национальный стадион, на котором будут проходить церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020.