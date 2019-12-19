Оригінальний текст Олімпійського маніфесту Кубертена продали за понад 8 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Олімпійський маніфест засновника сучасних Ігор П’єра де Кубертена був проданий на торгах аукціонним будинком “Сотбіс” (Sotheby’s). Про це повідомляє пресслужба будинку, пише УНН.
Торги пройшли 18 грудня і тривали між трьома сторонами більше 12 хвилин. Стартова ціна лота була встановлена на позначці в 500 тисяч доларів, експерти оцінювали, що підсумкова сума складе до 1 млн доларів, але маніфест був проданий за 8,8 млн доларів.
Кубертен написав маніфест в 1889 році. На 14 аркушах рукопису викладені основи сучасних Олімпійських ігор, де він стверджує, що “боротьба між народами повинна бути тільки в спорті”.
Кубертен є ініціатором відродження Олімпійських ігор, ним розроблена клятва, емблема Ігор, а також запропоновано гасло “Швидше, вище, сильніше”. У його честь названа спеціальна нагорода, що вручається Міжнародним олімпійським комітетом за вияв благородства і вірності духу під час Олімпійських ігор.
#AuctionUpdate Achieving $8.8 million, the original Olympic Games manifesto set a new world auction record for sports memorabilia tonight in our #NYC salesroom. #SothebysBooks pic.twitter.com/1h9hsitPBm— Sotheby's (@Sothebys) December 18, 2019
Додамо, що у неділю, 15 грудня, в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020.