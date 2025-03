Оригінальний текст Олімпійського маніфесту Кубертена продали за понад 8 млн доларів

Торги пройшли 18 грудня і тривали між трьома сторонами більше 12 хвилин. Стартова ціна лота була встановлена на позначці в 500 тисяч доларів, експерти оцінювали, що підсумкова сума складе до 1 млн доларів, але маніфест був проданий за 8,8 млн доларів.

Кубертен написав маніфест в 1889 році. На 14 аркушах рукопису викладені основи сучасних Олімпійських ігор, де він стверджує, що “боротьба між народами повинна бути тільки в спорті”.

Кубертен є ініціатором відродження Олімпійських ігор, ним розроблена клятва, емблема Ігор, а також запропоновано гасло “Швидше, вище, сильніше”. У його честь названа спеціальна нагорода, що вручається Міжнародним олімпійським комітетом за вияв благородства і вірності духу під час Олімпійських ігор.

#AuctionUpdate Achieving $8.8 million, the original Olympic Games manifesto set a new world auction record for sports memorabilia tonight in our #NYC salesroom. #SothebysBooks pic.twitter.com/1h9hsitPBm

— Sotheby's (@Sothebys) December 18, 2019

Додамо, що у неділю, 15 грудня, в Токіо відкрили п’ятиповерховий національний стадіон, на якому будуть проходити церемонії відкриття і закриття Олімпіади-2020.