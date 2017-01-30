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Организаторы представили слоган и логотип Евровидения-2017

Киев • УНН

 • 13997 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Выражение "Celebrate Diversity" ("Уважайте многообразие") стало слоганом Евровидения-2017, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "UA:первый".

"Celebrate Diversity", что на украинском означает "Уважайте многообразие", - ключевой лозунг Евровидения-2017, которое состоится в Киеве. Оно хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье, которое является не только самым древним женским украшением, но и оберегом. Неповторимость украшению придает именно то, что оно состоит из большого количества разнообразных бусин, каждая из которых особенная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Celebrate Diversity" станет ключевой темой для всех аспектов песенного конкурса этого года. Слоган и логотип события дают понимание украинской культуры и представление о том, что будет ждать фанов, которые приедут в Киев в мае. Украина отметится сочетанием культуры, технологий и индивидуального творческого запала всех 43 конкурсантов, которые уже активно готовятся к песенному конкурсу.

Как сообщал УНН, 31 января Киев получит ключ Евровидения.

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