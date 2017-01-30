Організатори представили слоган і логотип Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вислів “Celebrate Diversity” ("Шануймо розмаїття") став слоганом Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на прес-службу “UA:перший”.
“Celebrate Diversity”, що українською означає “Шануймо розмаїття”, — ключове гасло Євробачення-2017, що відбудеться в Києві. Воно добре доповнює творчий дизайн цьогорічного пісенного конкурсу, в основі якого — традиційне українське намисто, що є не тільки найдавнішою жіночою прикрасою, а й вважається оберегом. Неповторності прикрасі надає саме те, що вона складається з великої кількості різноманітних намистин, кожна з яких особлива“, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що “Celebrate Diversity” стане ключовою темою для усіх аспектів пісенного конкурсу цього року. Слоган і логотип події дають розуміння української культури та уявлення про те, що чекатиме на фанів, які приїдуть до Києва в травні. Україна відзначиться поєднанням культури, технологій та індивідуального творчого запалу всіх 43 конкурсантів, які вже активно готуються до пісенного конкурсу.
Як повідомляв УНН, 31 січня Київ отримає ключ Євробачення.