ОРДЛО не освободило из плена подростков, несмотря на свои обещания - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Боевики так и не отпустили украинских подростков из плена до новогодних праздников, несмотря на договоренность. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе на минских переговорах Ирина Геращенко, передает УНН.
"Несмотря на обещание до новогодних праздников отпустить подростков, которых обвинили в диверсии, ОРДО до сих пор держит несовершеннолетних в тюрьме, это и есть цена слова боевиков", - сообщила она.
Как сообщал УНН, ОРДЛО обещало отпустить под домашний арест до Нового Года 5 подростков, которых удерживают в Донецке.
Напомним, 12 сентября прошлого года боевики "ДНР" заявили, что разоблачили сеть "диверсантов", в которую входили исключительно подростки, якобы "завербованные Службой безопасности Украины". Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.
В СБУ назвали это очередным информационным "вбросом" сепаратистов. Власти Украины призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.
22 декабря Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарного подгруппы была достигнута договоренность с представителями сепаратистов об освобождении подростков.
"С осторожным оптимизмом констатирую, что у нас обещание, что подростки, задержанные за "диверсионную деятельность", новогодние праздники встретят в кругу семьи", - сообщила тогда уполномоченная Президента.