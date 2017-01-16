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ОРДЛО не звільнило з полону підлітків, попри свої обіцянки – І.Геращенко

ОРДЛО не звільнило з полону підлітків, попри свої обіцянки – І.Геращенко

Київ • УНН

 • 6583 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Бойовики так і не відпустили українських підлітків з полону до новорічних свят, попри домовленість. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник української сторони у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Ірина Геращенко, передає УНН.

“Попри обіцянку до новорічних свят відпустити підлітків, яких звинуватили в диверсії, ОРДО й досі тримає неповнолітніх в тюрмі, це і є ціна слова бойовиків”, — повідомила вона.

Як повідомляв УНН, ОРДЛО обіцяло відпустити під домашній арешт до Нового Року 5 підлітків, утриманих в Донецьку.

Нагадаємо, 12 вересня минулого року бойовики “ДНР” заявили, що викрили мережу “диверсантів”, в яку входили виключно підлітки, нібито “завербовані Службою безпеки України”. Підлітків звинуватили у тому, що вони протягом року підривали автомобілі, будівлі і військові частини на окупованій території. В інтернеті бойовики виклали відео, де діти признаються і каються у скоєному.

У СБУ назвали це черговим інформаційним “вкиданням” сепаратистів. Влада України закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) втрутитися у ситуацію.

22 грудня Ірина Геращенко повідомила, що на засіданні гуманітарної підгрупи було досягнуто домовленості з представниками сепаратистів про звільнення підлітків.

“З обережним оптимізмом констатую, що маємо обіцянку, що підлітки, затримані за „диверсійну діяльність“, новорічні свята зустрінуть в родинному колі”, — повідомила тоді уповноважена президента.

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