Опубликован указ Президента о запрете пророссийских политических партий

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Опубликован указ главы государства о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий", сообщает УНН.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О приостановлении деятельности отдельных политических партий" (прилагается).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.

В решении СНБО говорится, что учитывая прямую военную агрессию со стороны Российской Федерации, учитывая антиукраинскую политическую и организационную деятельность, пропаганду войны, публичные заявления и призывы к изменению конституционного строя насильственным путем, реальные угрозы нарушения суверенитета и территориальной целостности государства, подрыву его безопасности, а также действия, направленные на незаконный захват государственной власти, демонстрацию проявлений коллаборационизма, насилия, несмотря на программные и уставные цели, содержащие антиукраинскую позицию, распространение сведений в оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, с целью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка в период действия в Украине правового режима военного положения, (...). Решила:

Приостановить на период действия военного положения любую деятельность в Украине политических партий "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Государство", "Прогрессивная социалистическая партия Украины", "Социалистическая партия Украины", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо".

Министерству юстиции Украины безотлагательно поручено принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности политических партий.

Украинские Национальные Новости

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