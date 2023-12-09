Опрос: Трамп опережает Байдена в потенциальном противостоянии 2024 года

Новый опрос относительно политических предпочтений американцев показал, что бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

Опрос, проведенный изданием The Wall Street Journal, показал, что 37% американцев одобряют работу Байдена на посту президента, тогда как 61% считает иначе.

На вопрос о том, за кого они отдадут свои голоса на выборах в ноябре 2024 года, 47% респондентов назвали Трампа, 43% сказали, что поддержат Байдена.

При этом 37% опрошенных заявили, что проголосовали бы за Трампа, если бы выборы проходили сегодня, 31% отдал предпочтение Байдену.

Дополнение

Кроме того, 49% респондентов сказали, что политика Трампа помогла им лично, тогда как 37% опрошенных считают, что навредила. И наоборот, 53% американцев заявили, что политика Байдена навредила им лично, а помощь почувствовали 23% опрошенных.

Опрос The Wall Street Journal проводился с 29 ноября по 4 декабря, в нем приняли участие 1500 респондентов. Погрешность составляла 2,5 процентных пункта.

Напомним

Выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на 5 ноября и станут 60-ми выборами президента США. Многие эксперты считают, что основные кандидаты на пост президента США - это Джо Байден и Дональд Трамп.

Как сообщал УНН, протестные группы в Соединенных Штатах Америки, которые организуют акции против избрания президентом страны республиканца-миллиардера Дональда Трампа, заявили об объединении в альянс под названием "Не мой президент".