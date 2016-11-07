Обнародовали видео взрыва в Мосуле, который зафиксировали журналисты

Как сообщил корреспондент BBC, город продолжают удерживать боевики "Исламского государства".

Когда велась съемка, контртеррористические подразделения иракских бойцов прочесывали окрестности. Во время этой операции военную колонну протаранила машина, начиненная взрывчаткой.

Фрагмент взрыва во время операции предоставил корреспондент арабской службы ВВС Ферас Килани.

Как сообщал УНН, по словам генерал-лейтенанта США Стивена Таунсенда, операция в Ракке нацелена отрезать "ИГ" от Мосула.