Оприлюднено відео вибуху під Мосулом, який зафіксували журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час жорстоких боїв у ході штурму Мосула журналістів накрило вибухом, передає УНН з посиланням на BBC.
Як повідомив кореспондент BBC, місто продовжують утримувати бойовики "Ісламської держави".
Коли велася зйомка, контртерористичні підрозділи іракських бійців прочісували околиці. Під час цієї операції військову колону протаранила машина, начинена вибухівкою.
Фрагмент вибуху під час операції надав кореспондент арабської служби ВВС Фераса Кілані.
Як повідомляв УНН, за словами генерала-лейтенанта США Стівена Таунсенда, операція у Рацці має на меті відрізати "ІД" від Мосула.