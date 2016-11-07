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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22331 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45099 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67558 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138042 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201169 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191108 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211724 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196935 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152333 перегляди

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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Оприлюднено відео вибуху під Мосулом, який зафіксували журналісти

Оприлюднено відео вибуху під Мосулом, який зафіксували журналісти

Київ • УНН

 • 27187 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час жорстоких боїв у ході штурму Мосула журналістів накрило вибухом, передає УНН з посиланням на BBC.

Як повідомив кореспондент BBC, місто продовжують утримувати бойовики "Ісламської держави".

Коли велася зйомка, контртерористичні підрозділи іракських бійців прочісували околиці. Під час цієї операції військову колону протаранила машина, начинена вибухівкою.

Фрагмент вибуху під час операції надав кореспондент арабської служби ВВС Фераса Кілані.

Як повідомляв УНН, за словами генерала-лейтенанта США Стівена Таунсенда, операція у Рацці має на меті відрізати "ІД" від Мосула.

Українські Національні Новини

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