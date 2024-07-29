Киев • УНН
Грузинская оппозиция подала иск в Конституционный суд с требованием отменить закон "о прозрачности иностранного влияния". 32 оппозиционных депутата утверждают, что закон нарушает конституционную норму о евроатлантическом курсе.
В Грузии оппозиция подала в Конституционный суд иск, требуя отменить закон "о прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом. Об этом сообщает SOVA, передает УНН.
Детали
28 июля оппозиция в Грузии подала в Конституционный суд иск против закона "о прозрачности иностранного влияния", принятого парламентом по инициативе правящего большинства.
Пресс-служба "Единого национального движения" сообщила, что в Конституционном суде Батуми председатель ЕНД Тина Бокучава и лидер "Единство - Национальное движение" Тамар Кордзая вместе с представителями парламентской оппозиции подали иск с требованием отменить закон "об иноагентах"."Оппозиция утверждает, что закон нарушает 72 статью Конституции, которая обязывает государственные органы придерживаться евроатлантического курса. Иск подписали 32 оппозиционных депутата парламента.
Президентка Грузії переговорила із Зеленським: заявила про європейське майбутнє на тлі ухвалення у Грузії закону про "іноагентів" попри протести15 мая 2024, 09:58 • 18610 просмотров