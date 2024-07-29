В Грузии оппозиция подала в Конституционный суд иск, требуя отменить закон "о прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом. Об этом сообщает SOVA, передает УНН.

Детали

28 июля оппозиция в Грузии подала в Конституционный суд иск против закона "о прозрачности иностранного влияния", принятого парламентом по инициативе правящего большинства.

Пресс-служба "Единого национального движения" сообщила, что в Конституционном суде Батуми председатель ЕНД Тина Бокучава и лидер "Единство - Национальное движение" Тамар Кордзая вместе с представителями парламентской оппозиции подали иск с требованием отменить закон "об иноагентах"."Оппозиция утверждает, что закон нарушает 72 статью Конституции, которая обязывает государственные органы придерживаться евроатлантического курса. Иск подписали 32 оппозиционных депутата парламента.

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