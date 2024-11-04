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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оппозиция анонсировала ежедневные акции в Тбилиси и по всей Грузии

Оппозиция анонсировала ежедневные акции в Тбилиси и по всей Грузии

Киев  •  УНН

17:55 • 6152 просмотра

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Грузинская оппозиция анонсировала масштабные ежедневные акции протеста в разных районах Тбилиси против результатов выборов. Лидеры оппозиции согласовали 5 стратегических пунктов и требуют проведения новых выборов до 21 ноября.

Оппозиция на митинге в Тбилиси обнародовала план сопротивления - ежедневные акции в столице и стране, каждый раз в разных местах, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Новая акция заявлена на 14:00 5 ноября в тбилисском районе Сабуртало, возле Дворца спорта.

"Наш план в том, что акциями протеста должен быть охвачен весь город. Мы будем в Тбилиси везде и каждый день. Только стоять на Руставели недостаточно. Мы должны быть на каждой площади и на каждом мосту", - заявил один из лидеров „Коалиции за перемены" Ника Мелиа.

Лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе сообщил, что между лидерами оппозиции согласовано пять стратегических пунктов:

Требуем назначения новых выборов.

Не признаем украденных выборов и не предоставляем легитимации парламенту.

Начинаем движение сопротивления и мирный фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии.

Каждый последующий протест будет более острым, все более ориентированным на конкретную цель.

Продолжаем сбор доказательств и всей документации для полноценного международного расследования фальсификаций выборов.

"На этой неделе по всему Тбилиси пройдет неделя маршей сопротивления. Это продолжится до тех пор, пока мы не достигнем победы. Наша главная цель - это Избирательная комиссия, поскольку эти выборы украдены", - сказал Вашадзе.

Он обратился к сторонникам оппозиции и призвал помочь распространять агитационные стикеры везде, где это возможно: в подъездах, в кварталах, в магазинах, в общественных местах.

Добавим

Лидер "Горькие больше свободы" Зураб Джавахадзе заявил, что "очень сжатый срок" для действий.

"Один из крайних сроков - 21 ноября. Это крайний срок, когда ЦИК должен опубликовать так называемый сводный протокол и поставить печать на цифрах Иванишвили, а до этого мы должны сделать все, чтобы они не решились это сделать.

После этого есть еще 10 дней, определенные Конституцией, когда этот "мусор" должен собраться в этом здании (Парламенте) и доказать свою легитимность, и мы не должны этого допустить.

Это можем сделать только мы с вами - последний бастион свободы в этой стране", - сказал Джавахадзе.

Также он сказал, что каждый должен быть "готовым к бою".

Что еще известно?

"Процесс сопротивления начался - мы требуем международного расследования и перевыборов! Мы не остановимся, мы будем бороться до конца вместе с народом! Мы не дадим этому правительству отдохнуть. Оппозиция не собирается проходить в парламент и придавать легитимности этому незаконному парламенту! Мы все должны выйти на улицы, защитить голос и будущее каждого нашего гражданина! Этот бой-бой каждого из нас, и мы ни в коем случае не можем отдать его кому-либо!"- заявил лидер " сильной Грузии "и партии" Лело " Мамука Хазарадзе.

Также он сказал, что "главное - не останавливаться", после чего, по его призыву, началось шествие для пикетирования моста Бараташвили.

Напомним

В центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста против результатов парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными. Протестующие с флагами ЕС и Грузии требуют проведения новых выборов.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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