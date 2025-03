Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” объявил очередного победителя викторины “Лотереи: Всемирная история”

С помощью ресурса random.org победу одержала Людмила Ус.

Она была выбрана методом случайности среди всех участников, предоставивших правильные ответы в своих комментариях к посту с вопросами викторины в Facebook.



На этой неделе участникам предлагается ответить на следующие вопросы:

1. Откуда испанский король Карл ІІІ привез в свою страну лотерею?

1) Из Флоренции

2) Из Неаполя

3) Из Лондона

2. Самая прибыльная лотерея в современной Японии?

1) Jumbo

2) Rainbow

3) First Dream of the Year

3. Какой фильм из наследия известного комедиографа СССР Леонида Гайдая был снят на лотерейные деньги?

1) “Карнавальная ночь”

2) “Спортлото-82”

3) “Семнадцать мгновений весны”

"Все желающие уже могут оставлять свои ответы на три новых вопроса в комментариях к посту.

Согласно условиям викторины, ответы можно оставлять до 21:00 пятницы, 14 апреля.

“Среди всех, кто ответит правильно, 17 апреля с помощью random.org будет выбран победитель, который получит приз недели — сертификат на 1 тыс. грн на яркие эмоции, которые сможет выбрать самостоятельно. Имя победителя объявят ведущие программы “Сніданок з 1+1” в прямом эфире 18 апреля. А впереди всех заядлых знатоков истории лотерей ждет суперфинал — розыгрыш путешествия — европейского турне на неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете. А найти правильные ответы на тематику истории становления лотерей в Украине и мире можно на специальной странице сайта “М.С.Л.” — “Лотереи: Всемирная история”, — отметили в пресс-службе компании.