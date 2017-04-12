Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” объявил очередного победителя викторины “Лотереи: Всемирная история”

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55417 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105889 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119732 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118527 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113642 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105013 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107258 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155621 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” объявил очередного победителя викторины “Лотереи: Всемирная история”

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” объявил очередного победителя викторины “Лотереи: Всемирная история”

Киев  •  УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вчера, 11 апреля, в 9:00 стартовала вторая волна второго сезона викторины “Лотереи: Всемирная история”. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает УНН.

С помощью ресурса random.org победу одержала Людмила Ус.

Она была выбрана методом случайности среди всех участников, предоставивших правильные ответы в своих комментариях к посту с вопросами викторины в Facebook.

На этой неделе участникам предлагается ответить на следующие вопросы:

1. Откуда испанский король Карл ІІІ привез в свою страну лотерею?
1) Из Флоренции
2) Из Неаполя
3) Из Лондона

2. Самая прибыльная лотерея в современной Японии?
1) Jumbo
2) Rainbow
3) First Dream of the Year

3. Какой фильм из наследия известного комедиографа СССР Леонида Гайдая был снят на лотерейные деньги?
1) “Карнавальная ночь”
2) “Спортлото-82”
3) “Семнадцать мгновений весны”

"Все желающие уже могут оставлять свои ответы на три новых вопроса в комментариях к посту.

Согласно условиям викторины, ответы можно оставлять до 21:00 пятницы, 14 апреля.

“Среди всех, кто ответит правильно, 17 апреля с помощью random.org будет выбран победитель, который получит приз недели — сертификат на 1 тыс. грн на яркие эмоции, которые сможет выбрать самостоятельно. Имя победителя объявят ведущие программы “Сніданок з 1+1” в прямом эфире 18 апреля. А впереди всех заядлых знатоков истории лотерей ждет суперфинал — розыгрыш путешествия — европейского турне на неделю для одного человека в страны, где лотереи в почете. А найти правильные ответы на тематику истории становления лотерей в Украине и мире можно на специальной странице сайта “М.С.Л.” — “Лотереи: Всемирная история”, — отметили в пресс-службе компании.

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