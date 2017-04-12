Оператор державних лотерей “М.С.Л.” оголосив чергового переможця вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Учора, 11 квітня, о 9:00 стартувала друга хвиля другого сезону вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
За допомогою ресурсу random.org перемогу отримала Людмила Ус.
Вона була обрана методом випадковості серед усіх учасників, які надали правильні відповіді у своїх коментарях до посту з запитаннями вікторини у Facebook.
Цього тижня учасникам пропонують відповісти на наступні запитання:
1. Звідки іспанський король Карл ІІІ привіз до своєї країни лотерею?
1) З Флоренції
2) З Неаполя
3) З Лондона
2. Найприбутковіша лотерея в сучасній Японії?
1) Jumbo
2) Rainbow
3) First Dream of the Year
3. Який фільм з доробку відомого комедіографа СРСР Леоніда Гайдая був знятий за лотерейні кошти?
1) “Карнавальна ніч”
2) “Спортлото-82”
3) “Сімнадцять миттєвостей весни”
Усі бажаючі вже можуть залишати свої відповіді на три нові запитання у коментарях до посту.
Відповідно до умов вікторини, відповіді можна залишати до 21:00 п‘ятниці, 14 квітня.
“Серед усіх, хто відповість правильно, 17 квітня за допомогою random.org буде обраний переможець, який отримає приз тижня — сертифікат на 1 тис. грн на яскраві емоції, що зможе обрати самостійно. Ім‘я переможця оголосять ведучі програми “Сніданок з 1+1” у прямому ефірі 18 квітня. А попереду усіх завзятих знавців історії лотерей чекає суперфінал — розіграш подорожі — європейського турне на тиждень для однієї особи у країни, де лотереї в пошані. А відшукати правильні відповіді на тематику історії становлення лотерей в Україні та світі можна на спеціальній сторінці сайту “М.С.Л.” — “Лотереї: Всесвітня історія”, — зазначили у прес-службі компанії.