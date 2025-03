Оператор державних лотерей “М.С.Л.” оголосив чергового переможця вікторини “Лотереї: Всесвітня історія”

За допомогою ресурсу random.org перемогу отримала Людмила Ус.

Вона була обрана методом випадковості серед усіх учасників, які надали правильні відповіді у своїх коментарях до посту з запитаннями вікторини у Facebook.



Цього тижня учасникам пропонують відповісти на наступні запитання:

1. Звідки іспанський король Карл ІІІ привіз до своєї країни лотерею?

1) З Флоренції

2) З Неаполя

3) З Лондона

2. Найприбутковіша лотерея в сучасній Японії?

1) Jumbo

2) Rainbow

3) First Dream of the Year

3. Який фільм з доробку відомого комедіографа СРСР Леоніда Гайдая був знятий за лотерейні кошти?

1) “Карнавальна ніч”

2) “Спортлото-82”

3) “Сімнадцять миттєвостей весни”

Усі бажаючі вже можуть залишати свої відповіді на три нові запитання у коментарях до посту.

Відповідно до умов вікторини, відповіді можна залишати до 21:00 п‘ятниці, 14 квітня.

“Серед усіх, хто відповість правильно, 17 квітня за допомогою random.org буде обраний переможець, який отримає приз тижня — сертифікат на 1 тис. грн на яскраві емоції, що зможе обрати самостійно. Ім‘я переможця оголосять ведучі програми “Сніданок з 1+1” у прямому ефірі 18 квітня. А попереду усіх завзятих знавців історії лотерей чекає суперфінал — розіграш подорожі — європейського турне на тиждень для однієї особи у країни, де лотереї в пошані. А відшукати правильні відповіді на тематику історії становлення лотерей в Україні та світі можна на спеціальній сторінці сайту “М.С.Л.” — “Лотереї: Всесвітня історія”, — зазначили у прес-службі компанії.