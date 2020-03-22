ООС: зафиксирован один обстрел со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики раз нарушили режим тишины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня из запрещенного минскими договоренностями вооружения", - сообщили в пресс-центре.
Противник обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное из минометов калибра 82 мм, выпустив 5 мин.
Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника.
"Сегодня, 22 марта, в результате вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 21 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.