ООС: зафіксовано один обстріл з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Впродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики один раз порушили режим тиші, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - повідомили у пресцентрі.
Противник обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін.
Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.
"Сьогодні, 22 березня, внаслідок ворожого обстрілу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, 21 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.