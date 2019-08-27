ООС: зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции зафиксировано четыре случая нарушения российско-оккупационными войсками режима перемирия. Трижды противник открывал прицельный огонь на донецком направлении и один раз на луганском. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНН.
Так, в 3:00, по направлению села Пикузы оккупанты совершили обстрел позиций у Талаковке, ведя огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Далее, около 6:00, враг обстрелял из ручных гранатометов РПГ украинские оборонные укрепления у Водяного, а еще через час открыл огонь из автоматических гранатометов АГС в сторону опорных пунктов подразделений Объединенных сил в районе Павлополя.
Кроме того, ровно в 11:00, со стороны села Лозовое российско-оккупационные войска открыли огонь из пулеметов больших калибров и автоматических гранатометов в сторону позиций украинских военных, расположенных на подступах к Светлодарску. Огонь пока не открывался.
Сообщается, что по состоянию на данный момент ситуация в районе ведения боевых действий полностью контролируется украинскими военными. По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток в рядах украинских войск не было.
Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим прекращения огня.