ООС: зафіксовано 4 обстріли з боку бойовиків, втрат не має
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Від початку цієї доби, станом на 12.00 в районі проведення операції зафіксовано чотири випадки порушення російсько-окупаційними військами режиму перемир’я. Тричі противник відкривав прицільний вогонь на донецькому напрямку та один раз на луганському. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає УНН.
Так, о 3:00, з напрямку села Пікузи окупанти здійснили обстріл позицій біля Талаківки, ведучи вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Далі, близько 6:00, ворог обстріляв з ручних гранатометів РПГ українські оборонні укріплення біля Водяного, а ще через годину відкрив вогонь з автоматичних гранатометів АГС в бік опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил в районі Павлополя.
Окрім того, рівно об 11:00, зі сторони села Лозове російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з кулеметів великих калібрів та автоматичних гранатометів в сторону позицій українських військових, розташованих на підступах до Світлодарська. Вогонь у відповідь поки не відкривався.
Повідомляється, що станом на цю мить ситуація в районі ведення бойових дій повністю контрольована українськими військовими. За наявною інформацією, бойових втрат з початку поточної доби у лавах українських військ не було.
Нагадаємо, за минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі порушив режиму припинення вогню.