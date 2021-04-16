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ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

Детали

В частности, в пригороде населенного пункта Майорское российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник совершил обстрел в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта майорских был зафиксирован пролет враждебных БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Ситуация с начала суток

По состоянию на 7:00 утра, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - резюмировали в штабе.

Напомним

Вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС 13 апреле один военный погиб, трое ранены.

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