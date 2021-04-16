ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші"

Деталі

Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски — зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували у штабі.