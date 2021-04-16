ООС: бойовики сім разів порушили "режим тиші"

Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС 13 квітні один військовий загинув, троє поранені.
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 15 квітня, було зафіксовано 7 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.
Деталі
Зокрема, у передмісті населеного пункту Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Новозванівка противник здійснив обстріл у бік позицій наших захисників із гранатометів різних систем, а біля селищ Зайцеве та Піски — зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Майорськ було зафіксовано проліт ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування, а поблизу селища Новгородське ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 16 квітня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів у зоні ООС 13 квітні один військовий загинув, троє поранені.