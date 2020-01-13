ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“Сегодня, 13 января, по состоянию на 12.00, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ Объединенных сил”, — отметил он.
После 08.45 по направлению от населенного пункта Гольмовский оккупанты в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцевого.
По имеющейся информации, боевых потерь, в результате прицельного огня противника нет.
Напомним, 12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.