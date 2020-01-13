ООС: бойовики один раз обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. З початку доби бойовики один раз обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Сьогодні, 13 січня, станом на 12.00, за наявною на цей час інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили 1 прицільний обстріл позицій наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ Об’єднаних сил”, — зазначив він.
Після 08.45 з напрямку від населеного пункту Гольмівський окупанти протягом півгодини вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Зайцевого.
За наявною інформацією, бойових втрат, внаслідок прицільного ворожого вогню немає.
Нагадаємо, 12 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.