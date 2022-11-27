Онлайн-продажи в США в "Черную пятницу" достигли рекордных 9 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Покупатели в США потратили рекордные 9,12 миллиарда долларов в Интернете в "Черную пятницу". Об этом пишет агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Онлайн-затраты выросли на 2,3% в "Черную пятницу", сообщает Adobe Analytics, подразделение Adobe Inc, занимающееся данными и анализом.
Adobe Analytics, измеряющая электронную торговлю путем анализа транзакций на веб-сайтах, имеет доступ к данным о покупках в 85% из 100 крупнейших интернет-магазинов в США.
Adobe ожидает, что "Киберпонедельник" снова станет самым большим днем он-лайн-покупок в сезоне, что принесет 11,2 миллиарда долларов.
Американцы больше всего покупали смартфоны, а данные Adobe показывают, что мобильные покупки составляют 48% всех цифровых продаж в "Черную пятницу".
Еще одной популярной категорией среди покупателей были игрушки, продажи которых выросли на 285%, равно как и тренажеры, выросшие на 218%.
Некоторые из самых популярных товаров в этом году включали игровые консоли, дроны, Apple MacBook, продукты Dyson и игрушки, такие как Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop и Disney Encanto, согласно отчету.
По данным Adobe, покупатели обычно тратят в Интернете от 2 до 3 миллиардов долларов в день.