Онлайн-продажи в США в "Черную пятницу" достигли рекордных 9 млрд долларов

Детали

Онлайн-затраты выросли на 2,3% в "Черную пятницу", сообщает Adobe Analytics, подразделение Adobe Inc, занимающееся данными и анализом.

Adobe Analytics, измеряющая электронную торговлю путем анализа транзакций на веб-сайтах, имеет доступ к данным о покупках в 85% из 100 крупнейших интернет-магазинов в США.

Adobe ожидает, что "Киберпонедельник" снова станет самым большим днем ​​он-лайн-покупок в сезоне, что принесет 11,2 миллиарда долларов.

Американцы больше всего покупали смартфоны, а данные Adobe показывают, что мобильные покупки составляют 48% всех цифровых продаж в "Черную пятницу".

Еще одной популярной категорией среди покупателей были игрушки, продажи которых выросли на 285%, равно как и тренажеры, выросшие на 218%.

Некоторые из самых популярных товаров в этом году включали игровые консоли, дроны, Apple MacBook, продукты Dyson и игрушки, такие как Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop и Disney Encanto, согласно отчету.

По данным Adobe, покупатели обычно тратят в Интернете от 2 до 3 миллиардов долларов в день.