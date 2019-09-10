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6 марта, 19:19 • 102076 просмотра

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6 марта, 17:12 • 117037 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Омбудсмен не исключила еще одного обмена с РФ до конца года

Омбудсмен не исключила еще одного обмена с РФ до конца года

Киев  •  УНН

 • 10466 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и еще один обмен может состояться уже до конца 2019 года. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире телеканала "1+1", передает УНН.

"Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, Президент и руководитель рабочей группы, именно господин Ермак (помощник Президента Украины Андрей Ермак - ред.), проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших те, кто идентифицированы, 113, из них 89 крымских татар. Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сказала Денисова.

Напомним, по словам Омбудсмена, в отношении 10 освобожденных из РФ украинских политзаключенных было принято решение о помиловании, а один был отпущен под личное обязательство.

Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.

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