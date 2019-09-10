Денісова розповіла, скількох українських політв'язнів помилував Путін

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стосовно 10 звільнених з РФ українських політв’язнів було прийнято рішення про помилування, а 1 був відпущений під особисте зобов’язання. Про це вона сказала в ефірі телеканалу “1+1” у вівторок, інформує УНН.