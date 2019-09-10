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Денісова розповіла, скількох українських політв'язнів помилував Путін

Денісова розповіла, скількох українських політв'язнів помилував Путін

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стосовно 10 звільнених з РФ українських політв’язнів було прийнято рішення про помилування, а 1 був відпущений під особисте зобов’язання. Про це вона сказала в ефірі телеканалу “1+1” у вівторок, інформує УНН.

“У відношенні 10 з політв’язнів було прохання про помилування і вони були помилувані президентом РФ, один — пан Бекіров був звільнений під особисте зобов’язання. 24 українських моряка були звільнені під зобов’язання моє, як людину, яка заслуговує на довіру відповідно до ст.3 КПК України”, — заявила омбудсмен.

Денісова додала, що в Росії тривають слідчі дії щодо деяких звільнених українців.

“Зараз триває ознайомлення з матеріалами справи. Наші моряки ознайомилися, продовжують ознайомлюватися адвокати. Згідно з рішенням Трибуналу ст.119 передбачає, що Трибунал не вважає за необхідне від Росії припинити кримінальне переслідування відносно 24 українських моряків. При цьому ст.124 зобов’язує Росію негайно звільнити кораблі і моряків”, — сказала уповноважена ВРУ.

Омбудсмен акцентувала увагу на тому, що перебуваючи в Україні вони всі є вільними громадянами.

Зокрема, вона додала, що наразі в російському ув’язнені перебувають 89 кримських татар. Раніше правозахисники з оргіназції Кримська солідарність повідомили, що у РФ та в окупованому Росією Криму за політичними або релігійними мотивами залишаються незаконно позбавленими волі 86 кримських політв’язнів.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

У свою чергу, в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців.

А ще раніше уповноважена Денісова заявила, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму.

Українські Національні Новини

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