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Денисова рассказала, скольких украинских политзаключенных помиловал Путин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в отношении 10 освобожденных из РФ украинских политзаключенных было принято решение о помиловании, а 1 был отпущен под личное обязательство. Об этом она сказала в эфире телеканала "1+1" во вторник, передает УНН.

“В отношении 10 из политзаключенных была просьба о помиловании и они были помилованы президентом РФ, один — господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под мое обязательство, как человека, который заслуживает доверия в соответствии со ст.3 УПК Украины”, — заявила омбудсмен.

Денисова добавила, что в России продолжаются следственные действия в отношении некоторых заявленных украинцев.

“Сейчас идет ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают знакомиться адвокаты. Согласно решению Трибунала ст.119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России прекратить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст.124 обязывает Россию немедленно освободить корабли и моряков”, — сказала уполномоченная ВРУ.

Омбудсмен акцентировала внимание на том, что находясь в Украине они все являются свободными гражданами.

В частности, она добавила, что сейчас в российском заключенные находятся 89 крымских татар. Ранее правозащитники из оргиназции Крымская солидарность сообщили, что в РФ и в оккупированном Россией Крыму по политическим или религиозным мотивам остаются незаконно лишенными свободы 86 крымских политзаключенных.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 Украинских приземлился в киевском аэропорту “Борисполь”. Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Алексей Сизонович, а также захвачены в ноябре 2018 года украинские моряки.

В свою очередь, в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержится 227 Украинская.

А еще раньше уполномоченное Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована Крыму.

Украинские Национальные Новости

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