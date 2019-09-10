Денисова рассказала, скольких украинских политзаключенных помиловал Путин

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в отношении 10 освобожденных из РФ украинских политзаключенных было принято решение о помиловании, а 1 был отпущен под личное обязательство. Об этом она сказала в эфире телеканала "1+1" во вторник, передает УНН.