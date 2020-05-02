Олимпийский чемпион пожелал провести второй бой с Ломаченко

"Я буду бороться за пояс и выиграю его. В данный момент стоит вопрос о том, когда и с кем. Я боксер, который просто хочет драться. У меня нет силы, чтобы требовать титульного поединка. Мне просто нужно оставаться спокойным", - начал британец.

По мнению Кэмпбелла, поражение от украинца помогло стать более сильным боксером.

"Что касается Ломаченко, каждый болезненный урок - это выученный урок. Пусть я не выиграл в последнем бою, но я чувствую, что стал лишь сильнее. Я бы хотел снова подраться с Ломаченко. Я хочу завоевать позицию, в которой получу право на реванш. Возможно, я единственный боксер на планете, который говорит, что хочет драться с Ломаченко. Остальные не вспоминают его имя. Я все понимаю и знаю, почему они так делают. Я также знаю, что во втором бою могу сделать больше. Но я должен заслужить этот поединок", - подчеркнул британец.

Примечательно, что олимпийский чемпион Лондона (2012) должен был провести свой предстоящий бой с доминиканцем Хавьером Фортуной за титул чемпиона мира WBC 17 апреля. Однако из-за вспышки коронавирусной болезни в мире бой был перенесен.

Напомним, что в первом поединке Ломаченко победил Кэмпбелла по решению судей.