Олимпийский чемпион в 47 лет решил восстановить боксерскую карьеру

47-летний экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя заявил, что он всерьез намерен вернуться к профессиональным выступлениям.

Через двенадцать лет после последнего проведенного боя 11-кратный чемпион мира готовится выйти из пенсии. Также американец готов к бою с любым топовым боксером современности.

“Эти слухи правдивы, я собираюсь начать спарринги в ближайшие несколько недель. Это будет настоящий бой. Я скучаю по рингу. Я люблю бокс. Бокс дал мне все, что я имею сейчас, и я просто скучаю по ним. Эти бойцы не на том уровне, который был 15-20 лет назад. Они просят огромное количество денег, у них просто непомерные аппетиты. Эти ребята пришли здесь только ради денег — вот в чем отличие. Я буду драться ради славы. Я готов драться с любым топовым боксером ”, - отметил американец.

Добавим, что Де ла Хойя завершил карьеру в 2008 году после поражения от Мэнни Пакьяо. Всего на профи-ринге американец становился чемпионом мира в шести весовых категориях — 39 выигрышей (30 нокаутом) и шесть поражений. Также в его активе “золото” Олимпиады 1992 года.