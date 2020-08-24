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Олімпійський чемпіон в 47 років вирішив відновити боксерську кар'єру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Шестиразовий чемпіон світу Оскар де ла Хойя заявив, що повернеться в професійний бокс вже в найближчі місяці, передає УНН з посиланням на ESPN.

Олімпійський чемпіон в 47 років вирішив відновити боксерську кар'єру

47-річний ексчемпіон світу в шести вагових категоріях Оскар де ла Хойя заявив, що він має серйозний намір повернутися до професійних виступів.

Через дванадцять років після останнього проведеного бою 11-кратний чемпіон світу готується вийти з пенсії. Також американець готовий до бою з будь-яким топовим боксером сучасності.

“Ці чутки правдиві, я збираюся почати спаринги в найближчі кілька тижнів. Це буде справжній бій. Я сумую за рингом. Я люблю бокс. Бокс дав мені все, що я маю зараз, і я просто сумую за ним. Ці бійці не на тому рівні, який був 15-20 років тому. Вони просять величезну кількість грошей, у них просто непомірні апетити. Ці хлопці прийшли тут тільки заради грошей — ось в чому відмінність. Я буду битися заради слави. Я готовий битися з будь-яким топовим боксером”, — наголосив американець.

Додамо, що Де ла Хойя завершив кар’єру в 2008 році після поразки від Менні Пак’яо. Всього на профі-рингу американець ставав чемпіоном світу в шести вагових категоріях — 39 виграшів (30 нокаутом) і шість поразок. Також в його активі “золото” Олімпіади 1992 року.

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