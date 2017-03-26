"Олимпик" с четвертого места начнет вторую часть чемпионата УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. ФК "Олимпик" сыграв вничью с "Карпатами" заработал 34 очка и занял четвертое место в первом круге Лиги Пари-матч, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
В перенесенном матче 17 тура УПЛ дончане расписали нулевую ничью с львовским "Карпатами".
Набрав один зачетный балл "Олимпик" сместил "Александрию" с четвертого места. "Карпаты" с 13 баллами в активе остались на 10-й строчке.
Таким образом в, в 23-м туре "Александрия" примет "Динамо", а "Олимпик" поедет в "гости" в Одессу.
Напомним, УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура