"Олімпік" з четвертого місця розпочне другу частину чемпіонату УПЛ

У перенесеному матчі 17 туру УПЛ донеччани розписали нульову нічию з львівським "Карпатами".

Набравши один заліковий бал "Олімпік" змістив "Олександрію" з четвертого місця. "Карпати" з 13 балами в активі залишись на 10-й сходинці.

Таким чиному, у 23-му турі "Олександрія" прийматиме "Динамо", а "Олімпік" поїде в "гості" до Одеси.

Нагадаємо, УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру