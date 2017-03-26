"Олімпік" з четвертого місця розпочне другу частину чемпіонату УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. ФК “Олімпік” зігравши в нічию з “Карпатами” заробив 34 очки та посів четверте місце у першому колі Ліги Парі-матч, передає УНН з посиланням на УПЛ.
У перенесеному матчі 17 туру УПЛ донеччани розписали нульову нічию з львівським "Карпатами".
Набравши один заліковий бал "Олімпік" змістив "Олександрію" з четвертого місця. "Карпати" з 13 балами в активі залишись на 10-й сходинці.
Таким чиному, у 23-му турі "Олександрія" прийматиме "Динамо", а "Олімпік" поїде в "гості" до Одеси.
Нагадаємо, УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру