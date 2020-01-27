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Олимпиада-2020: факелы впервые будут работать на водороде во время эстафеты олимпийского огня

Киев • УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. На некоторых этапах эстафеты олимпийского огня Игр 2020 года в Японии факелы впервые будут работать на водороде. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Игр, передает УНН.

Олимпиада-2020: факелы впервые будут работать на водороде во время эстафеты олимпийского огня

Организаторы стремятся компенсировать все выбросы углерода, возникающие в ходе Игр, а также использовать Олимпиаду для повышения осведомленности об экологических проблемах в Японии. В организационном комитете заявили, что на некоторых этапах эстафеты олимпийского огня будет использоваться водород, который при сжигании не выделяет углекислый газ, также на нем будет работать чаша олимпийского огня.

Водород будет использоваться во время этапах эстафеты через префектуры Фукусима и Айти, а также в некоторых районах Токио. На остальных этапах эстафеты факел работать на газе.

“Во время подготовки к Играм оргкомитет „Токио-2020“ последовательно продвигал энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии с целью поддержки создания общества с нейтральным уровнем выбросов углерода”, — говорится в заявлении организаторов.

Эстафета олимпийского огня в Токио пройдет по территории 858 городов и деревень Японии. После старта 26 марта в Фукусиме она будет продолжаться 121 день.

Олимпийские игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Tokyo 2020 will make history by using hydrogen to power its cauldrons and the torch during parts of its journey around Japan.

Hydrogen will be extensively used by # Tokyo2020 as it emits no C02, as we continue our commitment to #sustainability !

https://t.co/LGU2cUOoMh pic.twitter.com/0dZhfIwttN

— # Tokyo2020 (@ Tokyo2020) January 27, 2020

Добавим, что к Олимпийским играм в Токио разработали специальный вариант “упрощенной японской” для туристов.

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