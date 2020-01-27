Олімпіада-2020: факели вперше будуть працювати на водні під час естафети олімпійського вогню

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 5822 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 188572 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 138843 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 121326 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 128182 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 146135 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 146832 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230868 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217538 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187669 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
3.1м/с
52%
Популярнi новини

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 18637 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 17870 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 10235 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 7832 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 16762 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 188569 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 175637 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 294726 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 316771 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 398227 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 6222 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 4822 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 57524 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 40280 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 54475 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Олімпіада-2020: факели вперше будуть працювати на водні під час естафети олімпійського вогню

Київ • УНН

 • 9159 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. На деяких етапах естафети олімпійського вогню Ігор 2020 року в Японії факели вперше будуть працювати на водні. Про це в понеділок повідомила пресслужба Ігор, передає УНН.

Олімпіада-2020: факели вперше будуть працювати на водні під час естафети олімпійського вогню

Організатори прагнуть компенсувати всі викиди вуглецю, що виникають в ході Ігор, а також використовувати Олімпіаду для підвищення обізнаності про екологічні проблеми в Японії. В організаційному комітеті заявили, що на деяких етапах естафети олімпійського вогню буде використовуватися водень, який при спалюванні не виділяє вуглекислий газ, також на ньому буде працювати чаша олімпійського вогню.

Водень буде використовуватися під час етапів естафети через префектури Фукусіма і Айті, а також в деяких районах Токіо. На інших етапах естафети факел працювати на газі.

“Під час підготовки до Ігор оргкомітет „Токіо-2020“ послідовно просував енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії з метою підтримки створення суспільства з нейтральним рівнем викидів вуглецю”, — йдеться в заяві організаторів.

Естафета олімпійського вогню в Токіо пройде по території 858 міст і сіл Японії. Після старту 26 березня в Фукусімі вона триватиме 121 день.

Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Tokyo 2020 will make history by using hydrogen to power its cauldrons and the torch during parts of its journey around Japan. 

Hydrogen will be extensively used by #Tokyo2020 as it emits no C02, as we continue our commitment to #sustainability!

https://t.co/LGU2cUOoMh pic.twitter.com/0dZhfIwttN

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) January 27, 2020

Додамо, що до Олімпійських Ігор у Токіо розробили спеціальний варіант “спрощеної японської” для туристів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу
Brent
$64.16
Bitcoin
$81,089.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.73
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,552.48