Олімпіада-2020: факели вперше будуть працювати на водні під час естафети олімпійського вогню

Організатори прагнуть компенсувати всі викиди вуглецю, що виникають в ході Ігор, а також використовувати Олімпіаду для підвищення обізнаності про екологічні проблеми в Японії. В організаційному комітеті заявили, що на деяких етапах естафети олімпійського вогню буде використовуватися водень, який при спалюванні не виділяє вуглекислий газ, також на ньому буде працювати чаша олімпійського вогню.

Водень буде використовуватися під час етапів естафети через префектури Фукусіма і Айті, а також в деяких районах Токіо. На інших етапах естафети факел працювати на газі.

“Під час підготовки до Ігор оргкомітет „Токіо-2020“ послідовно просував енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії з метою підтримки створення суспільства з нейтральним рівнем викидів вуглецю”, — йдеться в заяві організаторів.

Естафета олімпійського вогню в Токіо пройде по території 858 міст і сіл Японії. Після старту 26 березня в Фукусімі вона триватиме 121 день.

Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Додамо, що до Олімпійських Ігор у Токіо розробили спеціальний варіант “спрощеної японської” для туристів.