Олег Дорощук установил личный рекорд в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024

Украинский легкоатлет, который специализируется в прыжках в высоту, Олег Дорощук установил личный рекорд в финале на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Олег Дорощук - шестой в финале прыжков в высоту на Олимпиаде-2024! Украинский прыгун завершил выступления с результатом 2.31 метра, что является для него личным рекордом! - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские гимнастки завершили выступления на Олимпийских играх, заняв 7 место в групповом многоборье. Команда набрала 68.950 балла, потеряв шансы на медаль из-за ошибок в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.