Олег Дорощук установил личный рекорд в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинский легкоатлет Олег Дорощук показал результат 2.31 метра в финале прыжков в высоту на Олимпиаде в Париже, установив личный рекорд. Он занял шестое место в соревнованиях.
Украинский легкоатлет, который специализируется в прыжках в высоту, Олег Дорощук установил личный рекорд в финале на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Олег Дорощук - шестой в финале прыжков в высоту на Олимпиаде-2024! Украинский прыгун завершил выступления с результатом 2.31 метра, что является для него личным рекордом!
Напомним
Украинские гимнастки завершили выступления на Олимпийских играх, заняв 7 место в групповом многоборье. Команда набрала 68.950 балла, потеряв шансы на медаль из-за ошибок в упражнении с тремя лентами и двумя мячами.