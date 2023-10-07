Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 10 раз: прогремело 54 взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. в субботу россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 54 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Путивльская, Великописаревская, Зноб-Новгородская, середина-Будская общины.
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- Зноб-Новгородская община: враг ударил из артиллерии (2 взрыва).
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- середина-Будская община: произведен минометный обстрел (3 взрыва).
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- Хотинская община: зафиксированы минометные обстрелы (6 взрывов) и авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).
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- Краснопольская община: 12 мин сбросили русские на территорию общины.
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- Великописаревская община: произведен обстрел из минометов (11 взрывов) и из СПГ (12 взрывов).
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- Путивльская община: был минометный обстрел (4 взрыва).
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Напомним
Армейцы рф 8 раз атаковали Сумщину в пятницу. Под удар попали жители пяти громад.