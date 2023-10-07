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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 10 разів: пролунало 54 вибухи

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 10 разів: пролунало 54 вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Протягом суботи росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 54 вибухи. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Путивльська, Великописарівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

  • Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з артилерії (2 вибухи).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Хотінська громада: зафіксовано мінометні обстріли (6 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з мінометів (11 вибухів) та з СПГ (12 вибухів).
  • Путивльська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо

Армійці рф 8 разів атакували Сумщину в п’ятницю. Під удар потрапили мешканці п’яти громад розташовані у прикордонній зоні.

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