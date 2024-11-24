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Оккупанты усилили обстрелы Славянска - МВА

Оккупанты усилили обстрелы Славянска - МВА

Киев  •  УНН

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российские войска усилили обстрелы Славянска, используя управляемые авиабомбы. В городе остается 50 тысяч жителей, из них 5 тысяч детей, которым рекомендуют эвакуироваться.

Количество обстрелов по Славянску на этой неделе возросло. россияне бьют по городу КАБами. В городе сейчас находится до 50 тыс. жителей, в частности, до 5 тыс. детей. Об этом в эфире Суспильного рассказал начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что на этой неделе фиксируется увеличение обстрелов, которые привели к гибели гражданских. При этом россия использует КАБы для обстрела города.

Традиционно - это уже КАБы. Как правило, это не одна бомба, их несколько прилетает за раз. Проблема в том, что сигналом тревоги, который звучит, предупредить о прилете КАБов очень трудно, потому что они короткое время в небе находятся. Вражеская авиация работает как по линии фронта, так и по нашим городам

- сказал Лях.

Он рассказал, что в городе работает не менее 13 пунктов несокрушимости на случай блэкаутов.

В больницах есть генераторы, есть альтернативные котельные с топливом. Если будет необходимость, проблем с отоплением, электричеством не будет. Но в  городе находит 50 тыс. жителей, до 5 тыс. детей. Поэтому призываю в первую очередь родителей с детьми выезжать, потому что все же количество обстрелов увеличивается. Для родителей с детьми организуем выезд в Закарпатскую область, для всех остальных - во Львовскую область

- добавил Лях.

Напомним

В четверг, 21 ноября, оккупанты в Торецке вошли в одну из квартир в жилом квартале, где находилось трое гражданских. Военные рф умышленно открыли по ним огонь, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте, а мужчина получил ранения.

Полицейский пострадал во время обстрела Славянска: детали атаки14 нояб. 2024, 15:05 • 17868 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна