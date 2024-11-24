Оккупанты усилили обстрелы Славянска - МВА

Количество обстрелов по Славянску на этой неделе возросло. россияне бьют по городу КАБами. В городе сейчас находится до 50 тыс. жителей, в частности, до 5 тыс. детей. Об этом в эфире Суспильного рассказал начальник городской военной администрации Вадим Лях, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что на этой неделе фиксируется увеличение обстрелов, которые привели к гибели гражданских. При этом россия использует КАБы для обстрела города.

Традиционно - это уже КАБы. Как правило, это не одна бомба, их несколько прилетает за раз. Проблема в том, что сигналом тревоги, который звучит, предупредить о прилете КАБов очень трудно, потому что они короткое время в небе находятся. Вражеская авиация работает как по линии фронта, так и по нашим городам