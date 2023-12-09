Оккупанты обстреляли Купянск: погибли два человека
Киев • УНН
В результате обстрела российской артиллерией Купянска Харьковской области погибли две женщины и ранен мужчина; также сообщалось о повреждении имущества и критически важной газовой инфраструктуры.
российские войска обстреляли из артиллерии Купянск Харьковской области, две женщины погибли, еще один мужчина получил ранения. Об этом в субботу сообщил глава Харьковщины Олег Синегубов, пишет УНН.
В результате вражеского обстрела города Купянск погибли 2 женщины 57 и 71 лет. 30-летний мужчина получил ранения
Детали
Предварительно, оккупанты ударили из артиллерии около 15:30.
Как сообщается, в результате вражеского обстрела повреждены частный дом, гараж, забор, летняя кухня.
На месте работают правоохранители.
Дополнение
За прошедшие сутки россияне обстреливали населенные пункты Харьковщины. Есть повреждения, в частности критической газовой инфраструктуры.
Оккупанты обстреляли Купянск: погибли два человека
В результате обстрела российской артиллерией Купянска Харьковской области погибли две женщины и ранен мужчина; также сообщалось о повреждении имущества и критически важной газовой инфраструктуры.
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