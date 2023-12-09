Оккупанты обстреляли Купянск: погибли два человека

Группа мужчин в военной форме наведалась в санаторий на Закарпатье: оздоровительный комплекс пожаловался в СБУ и ГБР

Вооруженные люди в военной форме ворвались на территорию комплекса "Термальные воды Косино" на Закарпатье, под угрозами выгнали посетителей и "упаковали" в свой автобус двух работников комплекса.