Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины отбирают транспорт у местных жителей, которых задерживают за "нарушение комендантского времени". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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"Кроме конфискации имущества, враг практикует принудительные работы для "нарушителей". В частности задержанных заставляют копать окопы на нужды оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС рассказали, что задержанных проверяют на наличие российского паспорта и проверяют телефоны, и в случае подозрений в нелояльности жителей задерживают.

россияне заставляют мигрантов голосовать на фейковых выборах на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления