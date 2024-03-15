Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд
Киев • УНН
Российские оккупанты на оккупированных украинских территориях отбирают транспортные средства у местных жителей, задержанных за нарушение комендантского часа, принуждают их к принудительным работам, таким как копание окопов, задерживают подозреваемых в нелояльности после проверки российских паспортов и телефонов.
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины отбирают транспорт у местных жителей, которых задерживают за "нарушение комендантского времени". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
"Кроме конфискации имущества, враг практикует принудительные работы для "нарушителей". В частности задержанных заставляют копать окопы на нужды оккупантов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ЦНС рассказали, что задержанных проверяют на наличие российского паспорта и проверяют телефоны, и в случае подозрений в нелояльности жителей задерживают.
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Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд
Российские оккупанты на оккупированных украинских территориях отбирают транспортные средства у местных жителей, задержанных за нарушение комендантского часа, принуждают их к принудительным работам, таким как копание окопов, задерживают подозреваемых в нелояльности после проверки российских паспортов и телефонов.
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